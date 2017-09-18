Силовики обнаружили, что Меренков перед побегом переписал недвижимость на сына
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На сегодняшнем заседании в омском областном суде всплыли новые пикантные подробности дела
Как выяснилось, подозреваемый в распродаже 25 участков в Чукреевке бывший чиновник и его адвокат Андрей Мотовилов ознакомились с материалами обвинения.
В то время как следователь Александр Чуклин привел свои доводы в пользу содержания под стражей Меренкова. По его словам, перед побегом чиновник спешно продал машину и переписал недвижимость на сына, сообщает «Новый Омск».
В итоге суд вынес решение продлить арест Вадиму Меренкову до 28 октября.
Напомним, что следователи подозревают, что бывший министр имущественных отношений, работая в мэрии Омска, совместно с Юрием Гамбургом распродавали земли под строительство коттеджей по низким ценам.
Причем Гамбург уже отсидел по обвинению в превышении должностных полномочий в колонии № 8 Омска и уже освободился 28 апреля. А у Меренкова, исчезнувшего после заведения уголовного дела на 2,5 года, и внезапно объявившегося, еще все впереди.