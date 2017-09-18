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11:58 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших в крупном ДТП на Кубани возросло до четырех человек

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Число погибших в крупном ДТП на Кубани возросло до четырех человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что около 3.00 на трассе М-4 «Дон» в районе села Степное в Кущевском районе столкнулись шесть автомобилей, в результате погибли три человека, пять были госпитализированы.

По последним данным ГУМВД, 46-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым фургоном Isuzu, Volkswagen развернуло, после чего произошло столкновение еще трех машин.

«В результате ДТП от полученных травм погибли жители Ростовской области: водитель Volkswagen и три его пассажира — 44-летний мужчина и две 45-летние женщины. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены четыре человека: водители грузового и легкового авто и два пассажира в возрасте от 26 до 46 лет», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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