Стали известны подробности массовой автоаварии на Кубани

О серьезной аварии, произошедшей в ночь на понедельник, 18 сентября, ранее сообщал «Югополис». Сейчас стали известны ее подробности.

Сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей поступило в ОМВД России по Кущевскому району около 3 часов утра. На место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на федеральной автодороге М-4 «Дон» в пределах села Степного 46-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым фургоном Isuzu, Volkswagen развернуло, после чего произошло столкновение еще трех автомобилей.

В результате ДТП от полученных травм погибли жители Ростовской области: водитель Volkswagen и три его пассажира — 44-летний мужчина и две 45-летние женщины. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены 4 человека: водители грузового и легкового авто и 2 пассажира в возрасте от 26 до 46 лет.