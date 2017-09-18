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15:52 (мск), источник: Югополис

Стали известны подробности массовой автоаварии на Кубани

В Кущевском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием 5 машин.

О серьезной аварии, произошедшей в ночь на понедельник, 18 сентября, ранее сообщал «Югополис». Сейчас стали известны ее подробности.

Сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей поступило в ОМВД России по Кущевскому району около 3 часов утра. На место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на федеральной автодороге М-4 «Дон» в пределах села Степного 46-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым фургоном Isuzu, Volkswagen развернуло, после чего произошло столкновение еще трех автомобилей.

В результате ДТП от полученных травм погибли жители Ростовской области: водитель Volkswagen и три его пассажира — 44-летний мужчина и две 45-летние женщины. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены 4 человека: водители грузового и легкового авто и 2 пассажира в возрасте от 26 до 46 лет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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