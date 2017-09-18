В Воронеже въехавший в шиномонтаж водитель BMW попал под следствие

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего воронежца, который на BMW Х5 протаранил шиномонтаж и столкнулся с припаркованными на автостоянке машинами, сообщила пресс-служба регуправления МВД в понедельник, 18 сентября. Работник шиномонтажа, 36-летний житель Рамонского района, погиб.
ДТП произошло на улице Антонова-Овсеенко в 3:10 воскресенья, 17 сентября. Нетрезвый водитель BMW ехал по Бульвару Победы со стороны улицы Владимира Невского в сторону улицы Антонова-Овсеенко. Автомобилист выехал за пределы проезжей части влево, где въехал в шиномонтаж и припаркованные машины. Девять автомобилей получили повреждения.
Уголовное дело возбудили о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Правоохранители назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, допросили очевидцев и осмотрели BMW на предмет технической исправности. Воронежцу грозит до 7 лет лишения свободы.