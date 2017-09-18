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12:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже въехавший в шиномонтаж водитель BMW попал под следствие

В ДТП погиб человек.

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего воронежца, который на BMW Х5 протаранил шиномонтаж и столкнулся с припаркованными на автостоянке машинами, сообщила пресс-служба регуправления МВД в понедельник, 18 сентября. Работник шиномонтажа, 36-летний житель Рамонского района, погиб.

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ДТП произошло на улице Антонова-Овсеенко в 3:10 воскресенья, 17 сентября. Нетрезвый водитель BMW ехал по Бульвару Победы со стороны улицы Владимира Невского в сторону улицы Антонова-Овсеенко. Автомобилист выехал за пределы проезжей части влево, где въехал в шиномонтаж и припаркованные машины. Девять автомобилей получили повреждения.

Уголовное дело возбудили о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Правоохранители назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, допросили очевидцев и осмотрели BMW на предмет технической исправности. Воронежцу грозит до 7 лет лишения свободы.

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