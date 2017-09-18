В Самаре на ул. Советской Армии Hyundai Solaris сбил двух девушек

В воскресенье, 17 сентября, в 18:50, в Октябрьском районе Самары, на улице Советской Армии, 24-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехавший со стороны Московского шоссе в направлении улицы Тихвинской, сбил двух девушек 20-ти и 17-ти лет, переходивших проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Попавшие под колеса иномарки девушки получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.