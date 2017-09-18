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12:23 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на ул. Советской Армии Hyundai Solaris сбил двух девушек

Сбитые иномаркой девушки госпитализированы.

В воскресенье, 17 сентября, в 18:50, в Октябрьском районе Самары, на улице Советской Армии, 24-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехавший со стороны Московского шоссе в направлении улицы Тихвинской, сбил двух девушек 20-ти и 17-ти лет, переходивших проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Попавшие под колеса иномарки девушки получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.

По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на пешеходов водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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