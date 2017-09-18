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12:35 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске поймали несколько десятков пьяных водителей

Нарушителям грозит штраф и лишение водительских прав.

В Красноярске дорожные полицейские подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель». На минувших выходных экипажи дежурили на основных магистралях города, а также на выездах из Красноярска. Инспекторы проверяли каждый проезжающий автомобиль и предлагали пройти освидетельствование тем водителям, в отношении которых возникали сомнения в их трезвости.

По итогам рейда дорожные полицейские задержали 63 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Каждому из нарушителей теперь грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на управление автомобилем сроком до 2 лет.

В ГИБДД напомнили, что отказ от прохождения освидетельствования на трезвость несет те же правовые последствия, что и положительный результат на алкотестере.

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