В Красноярске поймали несколько десятков пьяных водителей

В Красноярске дорожные полицейские подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель». На минувших выходных экипажи дежурили на основных магистралях города, а также на выездах из Красноярска. Инспекторы проверяли каждый проезжающий автомобиль и предлагали пройти освидетельствование тем водителям, в отношении которых возникали сомнения в их трезвости.

По итогам рейда дорожные полицейские задержали 63 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Каждому из нарушителей теперь грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на управление автомобилем сроком до 2 лет.