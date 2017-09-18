Спасатели подняли со дна Байкала затонувший автомобиль

Спасатели-водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Falcon и локаторов бокового обзора обнаружили и подняли со дна Байкала затонувший автомобиль. Он был найден на глубине более пяти метров в районе местности мыса Улан-Хада в 300 метрах от берега. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сентябрь был выбран не случайно для проведения работ по устранению загрязнения как акватории озера, так и его прибрежных территорий. В период окончания основного туристического сезона существенно снижается число отдыхающих и плавсредств, а температура воды оптимальна для многодневных погружений водолазов. Кроме того, степень ее прозрачности, характерная для озера в сентябре, является необходимым условием применения телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Falcon». Его задействуют для обнаружения и подъема крупных объектов на больших глубинах.

«За 15 лет существования Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России были зарегистрированы происшествия с провалами 163-х автомобилей, 30-ти плавсредств, 14-ти снехогоходов, пяти мотоциклов, трактора, вертолета и самолета. Из них силами наших спасателей было поднято со дна 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, оба легкомоторных воздушных судна и трактор. Перед началом экоэкспедиции мы составили подробную карту оставшихся в озере объектов. В планах отряда сделать данное мероприятие традиционным, потому что такое “подводное кладбище” напрямую влияет на экосистему этого уникального места», — сказал начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Белокуров.

11 сентября был дан старт экоэкспедиции «Хрустальная глубина». Около 800 человек — сотрудники МЧС России, представители администраций муниципальных образований Листвянка, Голоустненское, Шара-Тоготское, Слюдянское, Северобайкальское, Посольское, Баргузинское, учащиеся общеобразовательных учреждений, волонтеры — приняли участие в уборке мест отдыха, популярных у туристов и местного населения. Общими усилиями было собрано и вывезено более 600 мешков с бытовым мусором.

В ходе второго этапа спасатели-водолазы провели очистку дна озера Байкал в районе пирсов и стоянок судов. Доставали разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и бытовой мусор.

Третий этап был посвящен поиску и подъему затонувших на большой глубине потенциально опасных крупногабаритных объектов.

По словам спасателя-водолаза Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Николая Рыбаченко, большая часть таких работ приходится на зимний период. Именно в это время года из-за несоблюдений требований безопасности под лед уходит техника, зачастую — с водителями и пассажирами.

«На толстом льду можно установить подъемные механизмы, а сейчас мы используем понтоны, которые наполняются сжатым воздухом. Они поднимают автомобиль на поверхность, далее его катером буксируют к берегу, где КАМАЗом вытягивают на сушу», — пояснил Николай Рыбаченко.

Спасателями-водолазами было проверено несколько точек с карты затонувших объектов и проведены работы по их подъему.