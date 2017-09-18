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12:27 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Кугарчинском районе оцепили дом, в котором нашли артиллерийский снаряд

В деревне Мурадымово Кугарчинского района Башкирии во дворе жилого дома был найден боевой артиллерийский снаряд.

Как рассказали «Вестям» очевидцы, на боеприпасе 57 калибра видны следы коррозии, взрыватель отсутствует. Сейчас дома оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Службы ожидаются приезда саперов из Уфы.

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