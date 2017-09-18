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12:33 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанин получил почти 4 года колонии за смертельный наезд на женщину с ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости (Крым). Ялтинский городской суд приговорил к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы водителя КамАЗа, который весной этого года насмерть сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Осужденный, управляя КамАЗом в состоянии наркотического опьянения, допустил наезд на женщину и ее малолетнего ребенка, находившегося в коляске, что повлекло смерть последних», — говорится в сообщении.

Осужденный будет отбывать срок в колонии-поселении. Также суд лишил его водительских прав на два года.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в конце мая в Массандре КамАЗ сбил женщину с двумя детьми. Машина на большой скорости съехала с проезжей части и врезалась в бетонную опорную стену на одном из перекрестков. Затем грузовик выехал на тротуар, где в это время проходила женщина с двумя детьми. Мать и маленький ребенок погибли на месте ДТП, четырехлетнего ребенка удалось спасти.

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