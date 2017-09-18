В Севастополе завели уголовное дело на частного детектива

В Севастополе следователи возбудили уголовное дело в отношении частного детектива за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. К 44-летнему сыщику за услугами обратился мужчина, заподозривший супругу в неверности.

— По данным следствия, 5 сентября «частный детектив» за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, передал мужчине флешкарту с детализацией входящих, исходящих звонков и смс-сообщений абонентского номера его супруги, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следкома РФ по Севастополю.

Детектива при получении денег задержали сотрудники УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.