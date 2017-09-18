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12:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе завели уголовное дело на частного детектива

Клиент подозревал супругу в измене.

В Севастополе следователи возбудили уголовное дело в отношении частного детектива за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. К 44-летнему сыщику за услугами обратился мужчина, заподозривший супругу в неверности.

— По данным следствия, 5 сентября «частный детектив» за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, передал мужчине флешкарту с детализацией входящих, исходящих звонков и смс-сообщений абонентского номера его супруги, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следкома РФ по Севастополю.

Детектива при получении денег задержали сотрудники УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Санкции по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» — штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.

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