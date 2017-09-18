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17:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Известный в Волгограде предприниматель Галда осужден на 5 лет колонии

В законную силу вступил приговор по делу о мошенничестве со зданием общеобразовательной школы в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Обвиняемым выступает известный в Волгограде предприниметель и бывший депутат городской думы Александр Галда. Апелляционная инстанция областного суда оставила без изменений приговор районного суды и Галда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе прокуратуры региона, в 2009 году Галда заключил фиктивный договор купли-продажи недостроенного здания школы в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района. Согласно договору Галда становился собственником данного объекта. Однако здание школы находилось на балансе администрации города Волжского.

На основании этого подложного договора за Галдой было признано право собственности на данный объект. Далее фиктивные документы стали основанием для государственной регистрации права собственности на здание школы в хуторе Красный Сад.

Свою вину Галда не признал. Решение суда адвокаты Галды обжаловали в апелляционном порядке в силу недоказанности вины.

Однако апелляционная инстанция суда оставила вышеуказанное решение суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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