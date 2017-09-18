Известный в Волгограде предприниматель Галда осужден на 5 лет колонии
В законную силу вступил приговор по делу о мошенничестве со зданием общеобразовательной школы в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области.
В законную силу вступил приговор по делу о мошенничестве со зданием общеобразовательной школы в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области.
Обвиняемым выступает известный в Волгограде предприниметель и бывший депутат городской думы Александр Галда. Апелляционная инстанция областного суда оставила без изменений приговор районного суды и Галда приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как сообщают ВДТВ в
На основании этого подложного договора за Галдой было признано право собственности на данный объект. Далее фиктивные документы стали основанием для государственной регистрации права собственности на здание школы в хуторе Красный Сад.
Свою вину Галда не признал. Решение суда адвокаты Галды обжаловали в апелляционном порядке в силу недоказанности вины.
Однако апелляционная инстанция суда оставила вышеуказанное решение суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.