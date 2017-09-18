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13:27 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорец похитил у 20 горожан свыше 600 тыс. рублей

Мужчина отправлен в колонию общего режима на три с половиной года.

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор жителю Магнитогорска, похитившему у знакомых и коллег свыше 630 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Ивана Баринова, по существу согласился с приговором Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Баринов был признан виновным по 38 эпизодам мошенничества и приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Пострадавшими признаны 20 магнитогорцев.

«Приговор обжаловали осужденный — он просил снизить срок, и прокурор, настаивавший на усилении наказания», — уточнила Нациевская.

Приговор вступил в законную силу.

По версии обвинения, в 2015—2016 годах Баринов предлагал людям различные услуги, которые выполнять не намеревался. В большинстве случаев он предлагал знакомым и коллегам приобрести путевку в дом отдыха «Абзаково». Получив деньги, мошенник скрывался. Также за денежное вознаграждение он обещал трудоустроить людей на Магнитогорский меткомбинат, помочь сдать экзамен в вуз, предлагал купить партию полимерных емкостей по сниженной цене, при этом заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.

В результате всех преступлений Баринов, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства на общую сумму более 636 тыс. рублей. Во время следствия он возместил ущерб в размере 150 тыс. рублей.

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