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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии гаишник попался на взятке в 10 тысяч рублей

Нечистого на руку стража порядка задержали сотрудники ФСБ.

В Белебее сотрудника ГИБДД поймали на взятке в 10 тысяч рублей. В пресс-службе Следкома Башкирии поведали, что «оборотня в погонах» задержали оперативники ФСБ.

История началась в июле 2017 года. Ныне бывший сотрудник ГИБДД остановил подозрительный автомобиль. При проверке оказалось, что водитель пьян. Тогда мужчина предложил инспектору взятку в 15 тысяч рублей. Через некоторое время он передал инспектору 10 тысяч рублей. Тут-то преступников и задержали сотрудники ФСБ.

— После проверки сотрудник был уволен из правоохранительных органов, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

— 37-летнего бывшего сотрудника ГИБДД признали виновным по статье «Получение взятки за бездействие», — добавили в Следкоме республики.

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