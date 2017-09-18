В Башкирии гаишник попался на взятке в 10 тысяч рублей
Нечистого на руку стража порядка задержали сотрудники ФСБ.
Нечистого на руку стража порядка задержали сотрудники ФСБ.
В Белебее сотрудника ГИБДД поймали на взятке в 10 тысяч рублей. В
История началась в июле 2017 года. Ныне бывший сотрудник ГИБДД остановил подозрительный автомобиль. При проверке оказалось, что водитель пьян. Тогда мужчина предложил инспектору взятку в 15 тысяч рублей. Через некоторое время он передал инспектору 10 тысяч рублей.
— После проверки сотрудник был уволен из правоохранительных органов, — рассказали в
— 37-летнего бывшего сотрудника ГИБДД признали виновным по статье «Получение взятки за бездействие», — добавили в Следкоме республики.