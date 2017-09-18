В Башкирии гаишник попался на взятке в 10 тысяч рублей

В Белебее сотрудника ГИБДД поймали на взятке в 10 тысяч рублей. В пресс-службе Следкома Башкирии поведали, что «оборотня в погонах» задержали оперативники ФСБ.

История началась в июле 2017 года. Ныне бывший сотрудник ГИБДД остановил подозрительный автомобиль. При проверке оказалось, что водитель пьян. Тогда мужчина предложил инспектору взятку в 15 тысяч рублей. Через некоторое время он передал инспектору 10 тысяч рублей. Тут-то преступников и задержали сотрудники ФСБ.

— После проверки сотрудник был уволен из правоохранительных органов, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.