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13:09 (мск), источник: Newtimes.kz

Мошенник торговал «проигранными» в казино автомобилями в Алматы

Элитные автомобили по ценам вдвое ниже рыночных предлагал клиентам предприимчивый алматинец.

Источник: Newtimes.kz

Представительские седаны и внедорожники, по легенде мошенника, перешли в собственность казино за долги проигравшихся посетителей. Однако новые владельцы так и не увидели своих «коней», передает телеканал «Алматы».

Двадцатисемилетний мужчина обвиняется в том, что за год обманул восьмерых горожан. Каждому он обещал помочь приобрести дорогой автомобиль по цене в два раза ниже рыночной. Расписки раздавал на право и на лево, получал сотни тысяч залога, а после кормил завтраками своих клиентов.

Дулат Еренбаев познакомился с мошенником через коллегу. Доверчивый автолюбитель лично отдал 2,5 миллиона накопленных средств.

«Он написал мне расписку, о том, что взял задаток в 2,5 миллиона тенге. Были даже свидетели сделки. Тимур обещал мне, что машина моя “Лексус 470-й” будет готова в течении 10 дней, он ее заберет из казино. Торопил меня быстрее дать деньги, потому что, якобы, машины быстро уходят, говорил, что сразу три иномарки он отправил в Актау», — рассказал потерпевший Дулат Еренбаев.

Задатки требовал в несколько сот тысяч тенге, аргументируя тем, что средства необходимы для погашения долга на автостоянке казино. Ущерб восьмерым алматинцам составил 10 млн тенге.

«Задержанного зовут Тегиреков Тимур Сержанович, 1990 года рождения, житель села Талдыбулак. При помощи WhatsApp он рассылал в группах фото разных машин, выдавая их за свои и говорил, что продает их. Обманывал всех, что работает в казино и реализует иномарки, которые проиграли люди. Первый факт зафиксирован в прошлом году, последний — в августе этого года. Просим обратится пострадавших от рук данного молодого человека», — сообщил старший следователь следственного отдела УВД Талгарского района Жанабай Смайлов.

Сейчас подозреваемый выпущен под залог. В отношении него начато досудебное расследование по статье мошенничество. В случае признания вины судом, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Мужчина полностью признался в содеянном, в качестве оправдания назвал сложную финансовую ситуацию в семье. Причастность родственницы, которая сводила клиентов с задержанным, проверяется полицейскими.

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