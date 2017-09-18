В Красноярске нашли еще одну финансовую пирамиду

Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Надзорным ведомством установлено, что за время существования «Сибирского Фонда Сбережений» (с 2010 года) его пайщиками являлись 2 599 человек, которые разместили в нем на сберегательных счетах около 1,2 млрд рублей.

Вернуть эти деньги вместе с процентами кредитный кооператив должен был за счет доходов от выдачи займов, а также оказания услуг в области права и консультирования по вопросам управления — именно эти виды деятельности были заявлены учредителями при регистрации предприятия.

Однако, как выяснилось, ничего подобного компания не делала.

«Исполнение обязательств кооперативом перед пайщиками в большинстве своем обеспечивалось за счет вновь привлеченных денежных средств других пайщиков, что является признаком финансовой пирамиды», — говорят в прокуратуре.

По данным системы «Контур. Фокус», с 2013 по 2016 год объем средств на балансе «Сибирского Фонда Сбережений» вырос в 8,4 раза, составив 1,22 млрд рублей. Основным источником его пополнения были финансовые вложения. Зарабатывать же компания начала только в прошлом году — ее выручка за 2016 год составила чуть более 187 млн рублей.

В результате, на сегодняшний день, «Сибирский Фонд Сбережений» задолжал своим пайщикам более 66 млн рублей.