За трое суток в регионе в ДТП погибли пять человек
С 15 по 17 сентября на территории Пермского края произошло 35 дорожных аварий. В результате этих ДТП пять человек погибли, 44 — получили травмы, в том числе двое детей.
С 15 по 17 сентября на территории Пермского края произошло 35 дорожных аварий. В результате этих ДТП пять человек погибли, 44 — получили травмы, в том числе двое детей.
Всего на территории Прикамья за трое суток было выявлено 6232 нарушения ПДД. 173 водителя были задержаны за управление транспортом в нетрезвом виде. Из них 35 человек отказались пройти тест на содержание алкоголя в дыхании.
32 автовладельца управляли машиной, не имея права управления транспортным средством.