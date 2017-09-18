За трое суток в регионе в ДТП погибли пять человек

Всего на территории Прикамья за трое суток было выявлено 6232 нарушения ПДД. 173 водителя были задержаны за управление транспортом в нетрезвом виде. Из них 35 человек отказались пройти тест на содержание алкоголя в дыхании.



32 автовладельца управляли машиной, не имея права управления транспортным средством.