В Крыму джип завис над пропастью

Накануне, в восемь вечера, спасателям поступило тревожное сообщение о том, что в пропасть едва не упал автомобиль с людьми. Спасатели немедленно отправились в поселок Краснокаменка, который находится в окрестностях Ялты.

— Выяснилось, что водитель автомобиля «Land Rover Discovery» в районе скалы «Красный камень», не справился с управлением, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Машину на крутом вираже вынесло за пределы дороги, и автомобиль завис над обрывом двумя колесами — передним и задним колесом.

В любую минуту внедорожник мог упасть вниз.

Крымским спасателям удалось предотвратить несчастье. Они с помощью лебедки вытащили автомобиль на проезжую часть дороги.