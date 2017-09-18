В Крыму джип завис над пропастью
Автомобиль и его экипаж удалось спасти.
Автомобиль и его экипаж удалось спасти.
Накануне, в восемь вечера, спасателям поступило тревожное сообщение о том, что в пропасть едва не упал автомобиль с людьми. Спасатели немедленно отправились в поселок Краснокаменка, который находится в окрестностях Ялты.
— Выяснилось, что водитель автомобиля «Land Rover Discovery» в районе скалы «Красный камень», не справился с управлением, — рассказали в
Машину на крутом вираже вынесло за пределы дороги, и автомобиль завис над обрывом двумя колесами — передним и задним колесом.
В любую минуту внедорожник мог упасть вниз.
Крымским спасателям удалось предотвратить несчастье. Они с помощью лебедки вытащили автомобиль на проезжую часть дороги.
Все обошлось, иномарка осталось целой. Люди не пострадали. Водителю и пассажиру автомобиля, которые в прямом и переносном смыслах, находились на краю гибели, оказана психологическая поддержка.