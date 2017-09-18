Волгоградцы жалуются на заболачивание городских прудов
Искупаться, покормить диких уток и провести время, сидя за удочкой на берегу. Для многих волгоградцев такой вид отдыха все чаще оказывается недоступным.
Искупаться, покормить диких уток и провести время, сидя за удочкой на берегу. Для многих волгоградцев такой вид отдыха все чаще оказывается недоступным.
Виной тому — заболоченные и загрязненные городские пруды и водоемы. В них сегодня гибнет рыба, исчезают привычные глазу обитатели озер — черепахи, аисты и другие.
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