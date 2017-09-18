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13:27 (мск), источник: Новый Калининград

В Балтийске на несколько автомобилей упало дерево (фото)

О пострадавших не сообщается.

В Балтийске поваленное ветром дерево упало на несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщают пользователи паблика «Вконтакте» «Подсмотрено Балтийск».

Судя по снимкам упавшая береза задела как минимум четыре автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. В понедельник, 18 сентября в первой половине дня наблюдается усиление ветра и дожди.

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