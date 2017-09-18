В Балтийске на несколько автомобилей упало дерево (фото)

В Балтийске поваленное ветром дерево упало на несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщают пользователи паблика «Вконтакте» «Подсмотрено Балтийск».

Судя по снимкам упавшая береза задела как минимум четыре автомобиля. О пострадавших не сообщается.

<div id="vk_post_-110097399_2958"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-110097399_2958", -110097399, 2958, 'LEHRR2Kxmbbbfhh0JugjmgNrSQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.