В Балтийске на несколько автомобилей упало дерево (фото)
О пострадавших не сообщается.
О пострадавших не сообщается.
В Балтийске поваленное ветром дерево упало на несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщают пользователи паблика «Вконтакте» «Подсмотрено Балтийск».
Судя по снимкам упавшая береза задела как минимум четыре автомобиля. О пострадавших не сообщается.
В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. В понедельник, 18 сентября в первой половине дня наблюдается усиление ветра и дожди.