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13:30 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде затопило несколько улиц, в районах повалены деревья

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Аргументы и факты

В Калининградской области продолжает бушевать непогода: очевидцы сообщают о поваленных деревьях, огромных лужах и затопленных улицах, которые затрудняют движение автомобилей.

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Так, в областном центре в озеро превратилась улица Елизаветинская в районе ДС «Янтарный».

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«Люди, на Елизаветинскую не суйтесь. Море. Проехал автобус, капот оказался под водой полностью», — советуют автомобилисты.

Из-за сильных осадков частично затоплены оказалась улицы Транспортная и Пехотная.

Поступает информация об упавших деревьях. Так, в курортном Зеленоградске упало дерево на улице Пограничной.

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В Балтийске под упавшими деревьями оказались несколько машин.

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