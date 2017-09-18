В Калининграде затопило несколько улиц, в районах повалены деревья
Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.
Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.
В Калининградской области продолжает бушевать непогода: очевидцы сообщают о поваленных деревьях, огромных лужах и затопленных улицах, которые затрудняют движение автомобилей.
Так, в областном центре в озеро превратилась улица Елизаветинская в районе ДС «Янтарный».
«Люди, на Елизаветинскую не суйтесь. Море. Проехал автобус, капот оказался под водой полностью», — советуют автомобилисты.
Поступает информация об упавших деревьях. Так, в курортном Зеленоградске упало дерево на улице Пограничной.
В Балтийске под упавшими деревьями оказались несколько машин.