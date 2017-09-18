Ребенок отправился один за грибами и пропал в Беловежской пуще

Источник: Sputnik.by

Семья пропавшего мальчика живет в деревне Новый двор Свислочского района у самой пущи. Как рассказал Sputnik сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко, ребенок пошел в лес примерно в 20:00 16 сентября. Он предупредил родных, что отправился за грибами. Когда мальчик спустя два часа не вернулся домой, родители позвонили в милицию.

Правоохранители в тот же вечер отправились на поиски ребенка. Они продолжались все выходные. Прочесывали лес, опрашивали жителей ближайших деревень, которые моги видеть мальчика. Только в воскресенье в поисках были задействовано не менее 150 человек — милиция, спасатели, волонтеры.

Сегодня поиски продолжаются. Вскоре планируется поднять спасательный вертолет, задействовать квадрокоптеры.