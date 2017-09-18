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13:43 (мск), источник: Sputnik.by

Ребенок отправился один за грибами и пропал в Беловежской пуще

ГРОДНО, 18 сен — Sputnik. Милиция, спасатели и волонтеры все выходные искали в Беловежской пуще ребенка: 11-летний мальчик ушел в лес за грибами вечером в субботу и до сих пор не вернулся домой, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Семья пропавшего мальчика живет в деревне Новый двор Свислочского района у самой пущи. Как рассказал Sputnik сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко, ребенок пошел в лес примерно в 20:00 16 сентября. Он предупредил родных, что отправился за грибами. Когда мальчик спустя два часа не вернулся домой, родители позвонили в милицию.

Правоохранители в тот же вечер отправились на поиски ребенка. Они продолжались все выходные. Прочесывали лес, опрашивали жителей ближайших деревень, которые моги видеть мальчика. Только в воскресенье в поисках были задействовано не менее 150 человек — милиция, спасатели, волонтеры.

Сегодня поиски продолжаются. Вскоре планируется поднять спасательный вертолет, задействовать квадрокоптеры.

На прошлой неделе в Гродненской области искали 80-летнего дедушку, который также ушел за грибами без телефона и застрял в болоте. Тогда на его поиски ушло четыре дня.

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