Южноуральского чиновника подозревают в махинациях с жильем для сирот

По версии следователей, чиновник на бюджетные деньги приобрел для бывших воспитанников детских домов два помещения в селе Кунашак. Договоры на сумму более 1,7 миллионов рублей Сатыбалдин заключил с организацией, которая представляла интересы его близкой родственницы. Как показала экспертиза, помещения были непригодны для проживания: в них отсутствовала система вентиляции и горячего водоснабжения.