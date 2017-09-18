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14:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Южноуральского чиновника подозревают в махинациях с жильем для сирот

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Бывший руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Рустам Сатыбалдин подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке жилья для сирот. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Челябинской области.

По версии следователей, чиновник на бюджетные деньги приобрел для бывших воспитанников детских домов два помещения в селе Кунашак. Договоры на сумму более 1,7 миллионов рублей Сатыбалдин заключил с организацией, которая представляла интересы его близкой родственницы. Как показала экспертиза, помещения были непригодны для проживания: в них отсутствовала система вентиляции и горячего водоснабжения.

«Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Рустаму Сатыбалдину. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», — подчеркнули в СК.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно первую замглавы Карталинского района Светлану Бровкину поместили под домашний арест в рамках расследования дела о покупке для сирот непригодного жилья.

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