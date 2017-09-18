У омича стащили оставленную на лавочке барсетку с 90 тысячами

В полицию Омска с сообщением о краже 90 тысяч рублей обратился 32-летний мужчина. Он пояснил, что вечером в одном из дворов на Левом берегу оставил на лавочке возле подъезда барсетку и пакет с продуктами, а сам отошел к ребенку, игравшему на детском площадке. Возвращаясь домой с малышом, мужчина обнаружил, что сумка и пакет пропали.

Сотрудники полиции вышли на след вора уже через час. Женщина, живущая в этом доме, рассказала, что видела, как знакомый местный житель забирал барсетку и пакет.