У омича стащили оставленную на лавочке барсетку с 90 тысячами
Сотрудники полиции раскрыли по горячим следам кражу барсетки с крупной суммой.
Сотрудники полиции раскрыли по горячим следам кражу барсетки с крупной суммой.
В полицию Омска с сообщением о краже 90 тысяч рублей обратился 32-летний мужчина. Он пояснил, что вечером в одном из дворов на Левом берегу оставил на лавочке возле подъезда барсетку и пакет с продуктами, а сам отошел к ребенку, игравшему на детском площадке. Возвращаясь домой с малышом, мужчина обнаружил, что сумка и пакет пропали.
Сотрудники полиции вышли на след вора уже через час. Женщина, живущая в этом доме, рассказала, что видела, как знакомый местный житель забирал барсетку и пакет.
Правоохранители задержали вора в соседнем доме на улице Дмитриева. Оказалось, что мужчина был не раз судим. У него нашли 88 тысяч рублей, 2 тысячи он успел потратить на алкоголь, а пакет с продуктами рецидивист выбросил. Омич вновь окажется в тюрьме, ему грозит срок до 5 лет.