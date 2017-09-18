Нижегородец обвиняется в убийстве сожительницы по неосторожности
Житель Ленинского района Нижнего Новгород обвиняется в убийстве сожительницы по неосторожности.
Житель Ленинского района Нижнего Новгород обвиняется в убийстве сожительницы по неосторожности.
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Он не трудоустроен, ранее был судим за причинение вреда здоровью с использованием оружия. Следователям 56-летний мужчина пояснил, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признает в полном объеме, а причиной ссоры послужило то, что погибшая оскорбила его мать. Уголовное дело в отношении нижегородца возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).