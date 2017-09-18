Нижегородец обвиняется в убийстве сожительницы по неосторожности

Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 18 сентября 2017 года. По версии следствия, ночью 29 августа 2017 года в квартире дома на ул. Подводников между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес 35-летней женщине множественные удары руками и палкой по голове и телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.