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13:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец обвиняется в убийстве сожительницы по неосторожности

Житель Ленинского района Нижнего Новгород обвиняется в убийстве сожительницы по неосторожности.

Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 18 сентября 2017 года. По версии следствия, ночью 29 августа 2017 года в квартире дома на ул. Подводников между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес 35-летней женщине множественные удары руками и палкой по голове и телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Он не трудоустроен, ранее был судим за причинение вреда здоровью с использованием оружия. Следователям 56-летний мужчина пояснил, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признает в полном объеме, а причиной ссоры послужило то, что погибшая оскорбила его мать. Уголовное дело в отношении нижегородца возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

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