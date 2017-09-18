В Петербурге осужден мигрант, столкнувший знакомого под поезд метро

В Петербурге осудили уроженца Киргизии, столкнувшего своего знакомого под поезд метро, передает MR7.ru. Мигрант проведет за решеткой 5 лет.

Приговор Умару Маматулиеву вынес накануне Смольнинский районный суд города. В ходе судебных разбирательств было доказано, что инцидент произошел в январе на станции «Площадь Александра Невского-2».

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мигрант толкнул своего приятеля в грудь в сторону путей, при этом видя приближение поезда.

Пассажир упал с платформы на рельсы, и состав наехал на него, не успев затормозить. В результате полученных травм мужчина скончался.