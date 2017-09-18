Четверо жителей Ростовской области погибли в ДТП в Краснодарском крае

Авария случилась около 3:00 в ночь на понедельник, 18 сентября. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым фургоном Isuzu, Volkswagen развернуло, после чего произошло столкновение еще трех автомобилей. В результате ДТП от полученных травм погибли водитель Volkswagen и три его пассажира — 44-летний мужчина и две 45-летние женщины. С различными травмами еще четверо доставлены больницу — это водители и пассажиры участвующих в ДТП машин.