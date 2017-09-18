Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Грубо": Ангелина Вовк обвинила Пугачеву в своем уходе с ТВ
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
«Нужно решиться на радикальные шаги»: Греф о малом бизнесе в РФ
Россияне в 2018-м смогут трижды отгулять 3-дневные выходные
Разбился самолет Минобороны РФ
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Лучшие снимки Cassini
14:27 (мск), источник: Городской репортер

Четверо жителей Ростовской области погибли в ДТП в Краснодарском крае

Четыре человека погибли в результате массового ДТП, которое произошло на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае.

Все погибшие — жители Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Авария случилась около 3:00 в ночь на понедельник, 18 сентября. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым фургоном Isuzu, Volkswagen развернуло, после чего произошло столкновение еще трех автомобилей. В результате ДТП от полученных травм погибли водитель Volkswagen и три его пассажира — 44-летний мужчина и две 45-летние женщины. С различными травмами еще четверо доставлены больницу — это водители и пассажиры участвующих в ДТП машин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Умер Зураб Соткилава
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь