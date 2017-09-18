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14:49 (мск), источник: Клопс.ru

«Давай, уничтожай последнюю!»: появилось видео с подростком, разбившим остановку на Литовском валу

Появилось видео инцидента на ул. Литовский вал, где подросток разбил стеклянную панель остановки. Запись предоставила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

На кадрах видно, как группа подростков прогуливается рядом с остановкой. Несовершеннолетние комментируют происходящее и ждут, пока мимо проедут автомобилисты. На видеозаписи остановка уже частично повреждена.

Инцидент произошёл ночью, 9 сентября 2017 года. 17-летний студент техникума, гулявший со знакомыми, разбил панель остановки на ул. Литовский вал. Его родителям предстоит оплатить ущерб.

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