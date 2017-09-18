«Давай, уничтожай последнюю!»: появилось видео с подростком, разбившим остановку на Литовском валу
Появилось видео инцидента на ул. Литовский вал, где подросток разбил стеклянную панель остановки. Запись предоставила
Появилось видео инцидента на ул. Литовский вал, где подросток разбил стеклянную панель остановки. Запись предоставила
На кадрах видно, как группа подростков прогуливается рядом с остановкой. Несовершеннолетние комментируют происходящее и ждут, пока мимо проедут автомобилисты. На видеозаписи остановка уже частично повреждена.
Инцидент произошёл ночью, 9 сентября 2017 года. 17-летний студент техникума, гулявший со знакомыми, разбил панель остановки на ул. Литовский вал. Его родителям предстоит оплатить ущерб.