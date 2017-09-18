Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
1035 лет назад погибла Грейс Келли
15:23 (мск), источник: Клопс.ru

В Гурьевске мужчина размахивал пистолетом на автобусной остановке (видео)

В Гурьевске полицейские привлекли к ответственности правонарушителя, размахивавшего пистолетом на автобусной остановке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Находясь на остановке общественного транспорта на Калининградском шоссе, 27-летний пьяный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет. При виде полицейского он попытался скрыться с места происшествия. Убегая, мужчина выбросил в кусты оружие и перепрыгнул через забор детского сада. Там его и настигли сотрудники правоохранительных органов. Изъятый у злоумышленника пистолет оказался пневматическим.

Мужчину, ранее судимого за убийство, привлекли к ответственности по статье об административных правонарушениях («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Санкция включает арест на срок до 15 суток.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин выразил надежду на приход молодых политиков к власти в регионах
В Центробанке сочли, что рост зарплат негативно скажется на экономике страны
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
СМИ сообщили о завершении карьеры группы Rammstein
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь