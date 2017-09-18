В Гурьевске мужчина размахивал пистолетом на автобусной остановке (видео)
В Гурьевске полицейские привлекли к ответственности правонарушителя, размахивавшего пистолетом на автобусной остановке. Об этом сообщает
В Гурьевске полицейские привлекли к ответственности правонарушителя, размахивавшего пистолетом на автобусной остановке. Об этом сообщает
Находясь на остановке общественного транспорта на Калининградском шоссе, 27-летний пьяный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет. При виде полицейского он попытался скрыться с места происшествия. Убегая, мужчина выбросил в кусты оружие и перепрыгнул через забор детского сада. Там его и настигли сотрудники правоохранительных органов. Изъятый у злоумышленника пистолет оказался пневматическим.
Мужчину, ранее судимого за убийство, привлекли к ответственности по статье об административных правонарушениях («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Санкция включает арест на срок до 15 суток.