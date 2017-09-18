В Гурьевске мужчина размахивал пистолетом на автобусной остановке (видео)

Находясь на остановке общественного транспорта на Калининградском шоссе, 27-летний пьяный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет. При виде полицейского он попытался скрыться с места происшествия. Убегая, мужчина выбросил в кусты оружие и перепрыгнул через забор детского сада. Там его и настигли сотрудники правоохранительных органов. Изъятый у злоумышленника пистолет оказался пневматическим.