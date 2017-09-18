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14:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво» из-за непогоды

В понедельник, 18 сентября, самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво». Воздушное судно выполняло рейс SU 1002 из Шереметьево.

Из-за ограниченной видимости самолёт не смог совершить посадку в Калининграде. По данным авиационного портала flightradar24.com, воздушное судно сделало несколько кругов над областью. После этого самолёт отправился обратно в Москву.

В понедельник, 18 сентября, в Калининградской области резко ухудшились погодные условия. По прогнозам синоптиков, в регионе ветер в порывах достигает 25 м/с, также идут сильные дожди.

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