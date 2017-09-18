Самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво» из-за непогоды
В понедельник, 18 сентября, самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво». Воздушное судно выполняло рейс SU 1002 из Шереметьево.
В понедельник, 18 сентября, самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво». Воздушное судно выполняло рейс SU 1002 из Шереметьево.
В понедельник, 18 сентября, в Калининградской области резко ухудшились погодные условия. По прогнозам синоптиков, в регионе ветер в порывах достигает 25 м/с, также идут сильные дожди.