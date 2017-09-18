Суд вынес приговор брестским экстремистам-язычникам

Трое молодых людей (1988 и 1990 годов рождения) были задержаны 11 января, в момент когда пытались сбыть переделанный под стрельбу боевыми патронами пневматический пистолет. У них также обнаружили наркотики — амфетамин. Во время обысков сотрудники милиции нашли патроны времен ВОВ, порох и другие боеприпасы, части огнестрельного оружия, заготовки для ручек-пистолетов, сатанинскую литературу и пособие по работе с химвеществами. Как ранее сообщали правоохранители, молодые люди являются сторонниками языческого движения «Белый фронт» и «Славянское возрождение», приверженцами украинского экстремистского движения «Правый сектор» (запрещено в России).

«Согласно приговору один из молодых людей признан виновным в контрабанде — ч. 2 ст. 228 УК, незаконном перемещении через границу боеприпасов — ч. 2 ст. 333−1 УК, незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов повторно группой лиц — чч. 2, 3 ст. 295 УК, незаконном обороте психотропов — чч. 2, 3 ст. 328 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества», — рассказали в суде.

Второго обвиняемого признали виновным в незаконном обороте психотропных веществ и оружия — ч. 3 ст. 295 УК и ч. 2 ст. 328 УК, сбыте холодного оружия — ч. 2 ст. 296 УК, пособничестве в незаконном сбыте взрывчатых веществ — ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 295 УК. Ему назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.