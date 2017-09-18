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14:40 (мск), источник: Sputnik.by

Суд вынес приговор брестским экстремистам-язычникам

БРЕСТ, 18 сен — Sputnik. Приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и оружия в отношении трех обвиняемых брестчан огласили в понедельник 18 сентября, сообщили Sputnik в суде Московского района Бреста.

Трое молодых людей (1988 и 1990 годов рождения) были задержаны 11 января, в момент когда пытались сбыть переделанный под стрельбу боевыми патронами пневматический пистолет. У них также обнаружили наркотики — амфетамин. Во время обысков сотрудники милиции нашли патроны времен ВОВ, порох и другие боеприпасы, части огнестрельного оружия, заготовки для ручек-пистолетов, сатанинскую литературу и пособие по работе с химвеществами. Как ранее сообщали правоохранители, молодые люди являются сторонниками языческого движения «Белый фронт» и «Славянское возрождение», приверженцами украинского экстремистского движения «Правый сектор» (запрещено в России).

«Согласно приговору один из молодых людей признан виновным в контрабанде — ч. 2 ст. 228 УК, незаконном перемещении через границу боеприпасов — ч. 2 ст. 333−1 УК, незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов повторно группой лиц — чч. 2, 3 ст. 295 УК, незаконном обороте психотропов — чч. 2, 3 ст. 328 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества», — рассказали в суде.

Второго обвиняемого признали виновным в незаконном обороте психотропных веществ и оружия — ч. 3 ст. 295 УК и ч. 2 ст. 328 УК, сбыте холодного оружия — ч. 2 ст. 296 УК, пособничестве в незаконном сбыте взрывчатых веществ — ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 295 УК. Ему назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор в отношении третьего молодого человека предусматривает лишение свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима без конфискации имущества. Он признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и незаконном сбыте психотропных веществ — ст. 328 УК. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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