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14:42 (мск), источник: Kazinform

В Южном Казахстане в ДТП с участием самосвала погибли четыре человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Южно-Казахстанской области в результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел области.

«Сегодня утром на автодороге Шымкент-Арысь-Шардара 22-летний водитель автомашины “Хундай-Старекс” совершил столкновение с автомашиной “Газ-53”, после чего, не справившись с рулевым управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание в кювет», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались двое пассажиров «Хундай»: 23-летний парень и 19-летняя девушка. Водитель «Хундай» и еще двое его пассажиров, женщина 1970 года рождения и парень 1995 года рождения, были доставлены в больницу Арысского района, где водитель и 22-летний молодой человек впоследствии скончались. 47-летняя пострадавшая госпитализирована в реанимацию. Все пострадавшие в результате аварии — жители ЮКО.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР, возбуждено уголовное дело по статье 345 ч.4. УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП. Проводится досудебное расследование.

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