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14:53 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк избил мужчину бутылкой из-за ссоры в кафе

В Перми суд Индустриального района вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В марте 37-летний пермяк был в одном из кафе по улице Мира. Там он поругался с 35-летним посетителем. В результате ссоры старший мужчина покинул заведение и вышел на улицу. Оппонент догнал его и нанес два удара стеклянной бутылкой по голове.

Вскоре за поиски агрессивного пермяка взялись полицейские. Мужчина был задержан и доставлен в отделение, где дал признательные показания. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил 35-летнему пермяку наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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