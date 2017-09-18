Пермяк избил мужчину бутылкой из-за ссоры в кафе
В Перми суд Индустриального района вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В Перми суд Индустриального района вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В марте 37-летний пермяк был в одном из кафе по улице Мира. Там он поругался с 35-летним посетителем. В результате ссоры старший мужчина покинул заведение и вышел на улицу. Оппонент догнал его и нанес два удара стеклянной бутылкой по голове.
Вскоре за поиски агрессивного пермяка взялись полицейские. Мужчина был задержан и доставлен в отделение, где дал признательные показания. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил 35-летнему пермяку наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.