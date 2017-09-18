Пермяк избил мужчину бутылкой из-за ссоры в кафе

В марте 37-летний пермяк был в одном из кафе по улице Мира. Там он поругался с 35-летним посетителем. В результате ссоры старший мужчина покинул заведение и вышел на улицу. Оппонент догнал его и нанес два удара стеклянной бутылкой по голове.