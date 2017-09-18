В Уфе три недели ищут работника детского сада, страдающего эпилепсией
Об Александре Мартыненко нет известий с 26 августа.
Об Александре Мартыненко нет известий с 26 августа.
Вечером того дня 30-летний парень вышел из дома № 26/1 по улице Сагита Агиша вместе с двумя друзьями и направился на пикник к реке Уфимке (на паромную переправу недалеко от микрорайона Верхнее Дудкино). Встреча проходила спокойно, пока по неизвестным причинам двое не покинули пропавшего юношу.
— Мы его сами сейчас ищем, человек пять нас, — рассказывает друг детства Илья. — Друзей, которых я лично не знаю, допрашивали в полиции, сказали, что они не причастны к его пропаже. Саша не так давно устроился разнорабочим в детский сад, ему там очень нравилось. Поэтому такого, что он ушел из дома
Мама Александра находится в стрессовом состоянии. Она смогла рассказать немногое.
— Сын сознание теряет часто, эпилепсия была и множественные травмы головы, — призналась женщина.
Приметы Александра: рост 182 см, темнокожий, кудрявые темные волосы, был одет в камуфляжные штаны и красную кофту, на ногах черные кроссовки в сеточку, без головного убора.
Всех, кто обладает