В Уфе три недели ищут работника детского сада, страдающего эпилепсией

— Мы его сами сейчас ищем, человек пять нас, — рассказывает друг детства Илья. — Друзей, которых я лично не знаю, допрашивали в полиции, сказали, что они не причастны к его пропаже. Саша не так давно устроился разнорабочим в детский сад, ему там очень нравилось. Поэтому такого, что он ушел из дома из-за каких-то бытовых проблем, быть не может. С матерью у него хорошие отношения, сводного братишку он как сына любил, одевал его, все покупал. Раньше уходил из дома, но максимум на день, да и то всегда на связи был, все знали, где он и что с ним.



Мама Александра находится в стрессовом состоянии. Она смогла рассказать немногое.