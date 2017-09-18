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14:53 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе три недели ищут работника детского сада, страдающего эпилепсией

Об Александре Мартыненко нет известий с 26 августа.

Вечером того дня 30-летний парень вышел из дома № 26/1 по улице Сагита Агиша вместе с двумя друзьями и направился на пикник к реке Уфимке (на паромную переправу недалеко от микрорайона Верхнее Дудкино). Встреча проходила спокойно, пока по неизвестным причинам двое не покинули пропавшего юношу.

— Мы его сами сейчас ищем, человек пять нас, — рассказывает друг детства Илья. — Друзей, которых я лично не знаю, допрашивали в полиции, сказали, что они не причастны к его пропаже. Саша не так давно устроился разнорабочим в детский сад, ему там очень нравилось. Поэтому такого, что он ушел из дома из-за каких-то бытовых проблем, быть не может. С матерью у него хорошие отношения, сводного братишку он как сына любил, одевал его, все покупал. Раньше уходил из дома, но максимум на день, да и то всегда на связи был, все знали, где он и что с ним.

Мама Александра находится в стрессовом состоянии. Она смогла рассказать немногое.

— Сын сознание теряет часто, эпилепсия была и множественные травмы головы, — призналась женщина.

Приметы Александра: рост 182 см, темнокожий, кудрявые темные волосы, был одет в камуфляжные штаны и красную кофту, на ногах черные кроссовки в сеточку, без головного убора.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, просим обратиться по телефонам +7 927 313−88−81 или 02.

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