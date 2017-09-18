Гражданин КНР пытался вывезти из России поддельные молдавские леи

Источник: Sputnik.md

«В процессе таможенного контроля у гражданина КНР, который планировал вылететь на родину рейсом Новосибирск — Шанхай, были обнаружены денежные средства, подлинность которых вызвала у инспекторов таможенного поста сомнения», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Экспертиза показала, что валюта Молдовы в сумме 4,6 тысячи лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен на общую сумму в 819 тысяч гривен — подлинными.

«Каким образом в руки гражданина Китая попали листы с неразрезанными на купюры украинскими деньгами, и с какой целью он вез на родину поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию», — отметили в пресс-службе таможни.