Гражданин КНР пытался вывезти из России поддельные молдавские леи
КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Необычную находку обнаружила новосибирская таможня.
КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Необычную находку обнаружила новосибирская таможня.
«В процессе таможенного контроля у гражданина КНР, который планировал вылететь на родину рейсом Новосибирск — Шанхай, были обнаружены денежные средства, подлинность которых вызвала у инспекторов таможенного поста сомнения», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.
Экспертиза показала, что валюта Молдовы в сумме 4,6 тысячи лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен на общую сумму в 819 тысяч гривен — подлинными.
«Каким образом в руки гражданина Китая попали листы с неразрезанными на купюры украинскими деньгами, и с какой целью он вез на родину поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию», — отметили в
В действиях 39-летнего гражданина КНР инспекторы таможни усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «перевозка и хранение поддельной иностранной валюты в целях сбыта». Валюта изъята. Материалы проверки будут переданы сотрудникам МВД.