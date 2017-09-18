Полицейский получил ножевые ранения при задержании дебошира в Гуково

По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, сотрудники патрульно-постовой службы полиции решили задержать 37-летнего гуковчанина, который на улице распивал алкоголь, нецензурно выражался и приставал к прохожим. Сообщается, что мужчина попытался скрыться, ранив одного из правоохранителей в шею и бедро.

Полицейским удалось задержать дебошира, который, как оказалось, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство.