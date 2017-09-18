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15:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Полицейский получил ножевые ранения при задержании дебошира в Гуково

Полицейский получил ножевые ранения при задержании нарушителя общественного порядка в Гуково.

По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, сотрудники патрульно-постовой службы полиции решили задержать 37-летнего гуковчанина, который на улице распивал алкоголь, нецензурно выражался и приставал к прохожим. Сообщается, что мужчина попытался скрыться, ранив одного из правоохранителей в шею и бедро.

Полицейским удалось задержать дебошира, который, как оказалось, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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