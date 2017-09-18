Полицейский получил ножевые ранения при задержании дебошира в Гуково
Полицейский получил ножевые ранения при задержании нарушителя общественного порядка в Гуково.
Полицейский получил ножевые ранения при задержании нарушителя общественного порядка в Гуково.
По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, сотрудники
Полицейским удалось задержать дебошира, который, как оказалось, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).