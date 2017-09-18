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15:26 (мск), источник: Вести - Калининград

МЧС: Штормовое предупреждение в Калининградской области не снято

Причиной сильных дождей в Калининградской области стали атмосферные фронты циклона, который успел «наследить» в Восточной Европе, а теперь смещается на северо-запад Европейской России. Об этом передают «Метеоновости».

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«В Калининградской области выпало до 26 мм. Сохранится ненастная погода с сильными дождями и ветром», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков сообщало, что в понедельник в первой половине дня в регионе будет сильный ветер, порывы которого будут достигать 25 м/с. По состоянию на 13 часов по местному времени непогода продолжала испытывать на прочность города самого запада России. Как сообщили корреспонденту калининградских «Вестей» в пресс-службе МЧС, штормовое предупреждение пока не снято.

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