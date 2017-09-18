По делу о гибели женщины в лифте «Алых парусов» осужден механик
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Хорошевский суд Москвы признал виновным и приговорил к 3,5 года колонии общего режима электромеханика Андрея Белоусова по делу о гибели женщины
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Хорошевский суд Москвы признал виновным и приговорил к 3,5 года колонии общего режима электромеханика Андрея Белоусова по делу о гибели женщины
Свою вину электромеханик не признал.
Белоусов работал электромехаником в ООО «Лифтгарант», которое обеспечивало техобслуживание лифтов, установленных в многоквартирных жилых домах жилого комплекса «Алые Паруса» на улице Авиационной.
В результате 14 января 2016 года кабина лифта была повреждена противовесом, пол кабины провалился, а находившаяся в этот момент в лифте жительница дома выпала. От полученных травм она скончалась.
Фигурант обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Приговор в законную силу не вступил.