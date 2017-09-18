По делу о гибели женщины в лифте «Алых парусов» осужден механик

По версии следствия, в период с мая 2015 года по январь 2016 года Белоусов, игнорируя служебные обязанности, ненадлежащим образом проводил работы по техническому обслуживанию и ремонту одного из лифтов, что повлекло за собой нештатную работу систем безопасности.