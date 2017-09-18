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15:19 (мск), источник: Интерфакс

По делу о гибели женщины в лифте «Алых парусов» осужден механик

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Хорошевский суд Москвы признал виновным и приговорил к 3,5 года колонии общего режима электромеханика Андрея Белоусова по делу о гибели женщины из-за падения лифта в элитном жилом комплексе «Алые Паруса», сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Елена Гуменная.

Свою вину электромеханик не признал.

Белоусов работал электромехаником в ООО «Лифтгарант», которое обеспечивало техобслуживание лифтов, установленных в многоквартирных жилых домах жилого комплекса «Алые Паруса» на улице Авиационной.

По версии следствия, в период с мая 2015 года по январь 2016 года Белоусов, игнорируя служебные обязанности, ненадлежащим образом проводил работы по техническому обслуживанию и ремонту одного из лифтов, что повлекло за собой нештатную работу систем безопасности.

В результате 14 января 2016 года кабина лифта была повреждена противовесом, пол кабины провалился, а находившаяся в этот момент в лифте жительница дома выпала. От полученных травм она скончалась.

Фигурант обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Приговор в законную силу не вступил.

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