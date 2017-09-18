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14:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Две подруги в Челябинске поссорились до поножовщины

В Челябинске произошла ссора между двумя подругами, которая переросла в поножовщину.

Инцидент случился в 7:00 утра 16 сентября, в квартире одного из домов на улице Братьев Кашириных, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По информации ведомства, на месте происшествия была задержана ранее судимая 37-летняя женщина. Между подругами в квартире произошел конфликт. Подозреваемая нанесла своей 32-летней подруге ножевое ранение в грудь. Пострадавшая девушка госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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