Две подруги в Челябинске поссорились до поножовщины

Инцидент случился в 7:00 утра 16 сентября, в квартире одного из домов на улице Братьев Кашириных, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По информации ведомства, на месте происшествия была задержана ранее судимая 37-летняя женщина. Между подругами в квартире произошел конфликт. Подозреваемая нанесла своей 32-летней подруге ножевое ранение в грудь. Пострадавшая девушка госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи.