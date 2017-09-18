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15:44 (мск), источник: Городской репортер

По факту смерти тройняшек в Ростове проведут независимую экспертизу

Независимую экспертизу по факту смерти троих новорожденных детей в Ростовском областном перинатальном центре проведут внештатные специалисты Министерства здравоохранения РФ, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«По факту смерти троих недоношенных новорожденных в областном перинатальном центре медицинские документы направлены на независимую экспертизу внештатным специалистам Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также переданы специалистам следственного отдела СУ СК РФ по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Выводы о причинах трагедии озвучат после результатов независимой экспертизы и оценки деятельности врачей следователями.

Напомним, ранее «Городской репортер» сообщал, что по факту смерти трех младенцев в областном перинатальном центре следователи проводят проверку. Известно, что тройня родилась у жительницы Таганрога в августе. Первый ребенок умер 15 августа, в течение недели скончались два других младенца, писали СМИ.

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