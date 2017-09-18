По факту смерти тройняшек в Ростове проведут независимую экспертизу

«По факту смерти троих недоношенных новорожденных в областном перинатальном центре медицинские документы направлены на независимую экспертизу внештатным специалистам Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также переданы специалистам следственного отдела СУ СК РФ по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Городской репортер» сообщал, что по факту смерти трех младенцев в областном перинатальном центре следователи проводят проверку. Известно, что тройня родилась у жительницы Таганрога в августе. Первый ребенок умер 15 августа, в течение недели скончались два других младенца, писали СМИ.