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15:42 (мск), источник: Клопс.ru

На Острове затопило протокольный маршрут к ЧМ-2018

В Калининграде на Октябрьском острове затопило улицу, по которой проходит протокольный маршрут к стадиону ЧМ-2018. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители.

По словам очевидцев, легковушкам сложно двигаться по ул. Солнечный бульвар и ул. Карбышева, а также выезжать из дворов по ул. Генерала Павлова.

«Это единственная дорога с Острова, и теперь её затопило, выехать на машине вообще не представляется возможным, низкопольные автобусы и те — тонут», — поделился впечатлениями местный житель Александр.

Автомобилисты опасаются, что с трудом смогут вернуться домой. По прогнозам синоптиков, ожидаются обильные осадки. Они могут затопить не только дороги, но и дворы.

В администрации Калининграда Клопс.Ru сообщили, что проблема со стоками наблюдается во многих частях Острова. Причиной стали строительные работы. В мэрии не исключают повторения проблемы до того момента, пока не будет построена система ливневой канализации.

Солнечный бульвар является протокольным маршрутом к ЧМ-2018. По нему болельщики будут добираться до стадиона. В ноябре 2016 года ул. Генерала Павлова уже затапливало. А в мае этого года на Острове под водой оказались гаражи. Это объяснили строительством нового стадиона.

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