На Острове затопило протокольный маршрут к ЧМ-2018
В Калининграде на Октябрьском острове затопило улицу, по которой проходит протокольный маршрут к стадиону ЧМ-2018. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители.
В Калининграде на Октябрьском острове затопило улицу, по которой проходит протокольный маршрут к стадиону ЧМ-2018. Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители.
По словам очевидцев, легковушкам сложно двигаться по ул. Солнечный бульвар и ул. Карбышева, а также выезжать из дворов по ул. Генерала Павлова.
«Это единственная дорога с Острова, и теперь её затопило, выехать на машине вообще не представляется возможным, низкопольные автобусы и те — тонут», — поделился впечатлениями местный житель Александр.
Автомобилисты опасаются, что с трудом смогут вернуться домой. По прогнозам синоптиков, ожидаются обильные осадки. Они могут затопить не только дороги, но и дворы.
В администрации Калининграда Клопс.Ru сообщили, что проблема со стоками наблюдается во многих частях Острова. Причиной стали строительные работы. В мэрии не исключают повторения проблемы до того момента, пока не будет построена система ливневой канализации.
Солнечный бульвар является протокольным маршрутом к ЧМ-2018. По нему болельщики будут добираться до стадиона. В ноябре 2016 года ул. Генерала Павлова уже затапливало. А в мае этого года на Острове под водой оказались гаражи. Это объяснили строительством нового стадиона.