На Острове затопило протокольный маршрут к ЧМ-2018

По словам очевидцев, легковушкам сложно двигаться по ул. Солнечный бульвар и ул. Карбышева, а также выезжать из дворов по ул. Генерала Павлова.

«Это единственная дорога с Острова, и теперь её затопило, выехать на машине вообще не представляется возможным, низкопольные автобусы и те — тонут», — поделился впечатлениями местный житель Александр.

Автомобилисты опасаются, что с трудом смогут вернуться домой. По прогнозам синоптиков, ожидаются обильные осадки. Они могут затопить не только дороги, но и дворы.

В администрации Калининграда Клопс.Ru сообщили, что проблема со стоками наблюдается во многих частях Острова. Причиной стали строительные работы. В мэрии не исключают повторения проблемы до того момента, пока не будет построена система ливневой канализации.