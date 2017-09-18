В Актау произошла стрельба: ранены двое

Источник: Nur.kz

По информации представителя центральной больницы, сегодня ночью двое 24-летних мужчин были доставлены в приемный покой с ранениями. После оказания помощи, пострадавшие были отпущены домой.

«У одного пациента было обнаружено ранение, предположительно, от травматического оружия в область левой ягодицы, у другого — в область спины справа, обеих бедер в трех местах. Ранения не представляли угрозы для жизни», — рассказал врач Мейрамбек Дабысбай.