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15:38 (мск), источник: Nur.kz

В Актау произошла стрельба: ранены двое

В Мангистауской области двое молодых людей были доставлены с ранениями от травматического оружия, сообщает «Лада».

Источник: Nur.kz

По информации представителя центральной больницы, сегодня ночью двое 24-летних мужчин были доставлены в приемный покой с ранениями. После оказания помощи, пострадавшие были отпущены домой.

«У одного пациента было обнаружено ранение, предположительно, от травматического оружия в область левой ягодицы, у другого — в область спины справа, обеих бедер в трех местах. Ранения не представляли угрозы для жизни», — рассказал врач Мейрамбек Дабысбай.

Со слов молодых людей слов, они находись возле своего дома, когда к ним подошли неизвестные и произвели выстрелы, после этого скрылись на машине.

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