В Актау произошла стрельба: ранены двое
В Мангистауской области двое молодых людей были доставлены с ранениями от травматического оружия, сообщает «Лада».
В Мангистауской области двое молодых людей были доставлены с ранениями от травматического оружия, сообщает «Лада».
По информации представителя центральной больницы, сегодня ночью двое 24-летних мужчин были доставлены в приемный покой с ранениями. После оказания помощи, пострадавшие были отпущены домой.
«У одного пациента было обнаружено ранение, предположительно, от травматического оружия в область левой ягодицы, у другого — в область спины справа, обеих бедер в трех местах. Ранения не представляли угрозы для жизни», — рассказал врач Мейрамбек Дабысбай.
Со слов молодых людей слов, они находись возле своего дома, когда к ним подошли неизвестные и произвели выстрелы, после этого скрылись на машине.