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15:37 (мск), источник: Tengrinews

Работник районного управления госдоходов Астаны погорел на взятке в 50 тысяч тенге

Работник районного управления госдоходов Астаны погорел на взятке в 50 тысяч тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на столичный департамент государственных доходов.

Источник: Tengrinews

По материалам следствия, 14 августа 2017 года при проведении следственно-оперативных мероприятий по заявлению директора одного из столичных ТОО сотрудниками Управления внутренней безопасности столичного ДГД задержан работник Управления госдоходов по Есильскому району.

«При посредничестве своего знакомого гражданина Н. работник управления госдоходов по Есильскому району получил взятку в сумме 50 тысяч тенге за составление акта налогового обследования, подтверждающего местонахождение юридического лица по адресу регистрации», — говорится в сообщении.

Приговором Сарыаркинского районного суда № 2 Астаны от подсудимый признан виновным совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 часть 1 УК РК («Получение взятки»), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки, что составляет 2 500 000 тенге, с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

«Гражданин Н. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368 части 1 УК РК (“Посредничество во взяточничестве”), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, что составляет 450 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — сообщили в Департаменте госдоходов Астаны.

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