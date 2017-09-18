В Уфе 71-летняя гинеколог предстанет перед судом
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 71-летняя
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 71-летняя
В 2013—2014 годах врач вела беременность 28-летней уфимки. Несмотря на наличие нескольких патологий, она не направила пациентку на лечение в стационар, чтобы коллеги понаблюдали за состоянием плода и решили вопрос о сроках и способе родов.
В результате допущенной небрежности родился мертвый ребенок с тугим однократным обвитием пуповины вокруг шеи. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и добилась возбуждения дела. Сейчас оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СКР по РБ.