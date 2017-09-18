Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Тем, кто боится уколов, поможет «суперинъекция»
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Америке предложили купить Россию
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Пугачева выступила в мини-платье на свадьбе олигарха - СМИ
Липницкая рассказала о своем диагнозе - СМИ
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
16:36 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове четырех женщин задержали за мошенничество с чужой квартирой

В Ростове задержаны четыре местные жительницы в возрасте от 36 до 65 лет, которые подозреваются в том, что незаконно завладели чужой квартирой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полиции, подозреваемые предоставили в государственный орган фиктивные документы о праве наследования квартиры. После этого недвижимость стоимостью 2,5 млн рублей мошенническим путем переоформили на одну из подозреваемых.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Санкциями этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одной — подписка о невыезде.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018-2020 годах
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе признали невиновными
Голос редкой красоты: коллеги вспоминают Зураба Соткилаву
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
СМИ сообщили о завершении карьеры группы Rammstein
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Названы города-спутники Москвы с самыми дешевым жильем
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь