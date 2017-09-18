В Ростове четырех женщин задержали за мошенничество с чужой квартирой

По данным полиции, подозреваемые предоставили в государственный орган фиктивные документы о праве наследования квартиры. После этого недвижимость стоимостью 2,5 млн рублей мошенническим путем переоформили на одну из подозреваемых.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Санкциями этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одной — подписка о невыезде.