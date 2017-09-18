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16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-главе комитета по физкультуре и спорту администрации Перми грозит 3 года и 10 месяцев лишения свободы

Представитель гособвинения попросил признать виновным в превышении должностных полномочий бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Алексея Мартюшова. Мартюшову.

Как сообщает портал «НеСекретно», бывшего чиновника попросили приговорить к лишению свободы сроком на три года и десять месяцев. Прокуратура также настаивает на лишении его права в течение 3 лет занимать руководящие должности в органах власти. Помимо этого гособвинение требует обязать господина Мартюшова возместить причиненный им ущерб в размере почти 28 млн руб.

По версии следствия, Алексей Мартюшов, занимая должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми, дал указания внести изменения в проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа», в результате чего выросла стоимость металлоконструкций. В 2012 году конкурс на его возведение стоимостью 368,647 млн руб. выиграло ООО «КаскадСтрой» депутата Пермской городской думы Анатолия Саклакова.

Изначально ФОК планировалось сдать к концу декабря 2014 года, но в итоге объект был сдан в октябре 2015-го. При этом окончательная стоимость объекта составила 423 млн руб., из которых 68 млн было выделено из федерального бюджета. Новый вариант ПСД чиновник на госэкспертизу не направлял. В итоге бюджету города и края был нанесен ущерб 27,9 млн руб.

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