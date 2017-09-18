Экс-главе комитета по физкультуре и спорту администрации Перми грозит 3 года и 10 месяцев лишения свободы

Как сообщает портал «НеСекретно», бывшего чиновника попросили приговорить к лишению свободы сроком на три года и десять месяцев. Прокуратура также настаивает на лишении его права в течение 3 лет занимать руководящие должности в органах власти. Помимо этого гособвинение требует обязать господина Мартюшова возместить причиненный им ущерб в размере почти 28 млн руб.



По версии следствия, Алексей Мартюшов, занимая должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми, дал указания внести изменения в проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа», в результате чего выросла стоимость металлоконструкций. В 2012 году конкурс на его возведение стоимостью 368,647 млн руб. выиграло ООО «КаскадСтрой» депутата Пермской городской думы Анатолия Саклакова.