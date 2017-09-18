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16:41 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани скончалась студентка КФУ, которую сбила женщина на KIA Rio

В Казани в больнице скончалась 19-летняя студентка КФУ, которую днем 15 сентября сбила женщина на KIA Rio на улице Гвардейская, об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Источник: Prokazan.ru

В 13:30 женщина на авто сбила студентку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, девушку с многочисленными травмами госпитализировали.

Утром 17 сентября от полученных травм пострадавшая скончалась в реанимации 7-ой городской больницы.

Ведется расследование ДТП.

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