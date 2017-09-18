Гонщик снес опору ЛЭП в Краснодарском крае

В минувшие выходные на Кубани проходили соревнования в рамках восьмого этапа открытого чемпионата Краснодарского края по горным гонкам «Гизель-Дере-17». Один из участников состязаний, при крутом повороте не справился с управлением и на полной скорости врезался в столб.