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17:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Гонщик снес опору ЛЭП в Краснодарском крае

Инцидент произошел недалеко от Туапсе, во время соревнований.

В минувшие выходные на Кубани проходили соревнования в рамках восьмого этапа открытого чемпионата Краснодарского края по горным гонкам «Гизель-Дере-17». Один из участников состязаний, при крутом повороте не справился с управлением и на полной скорости врезался в столб.

«От удара бетонные конструкции рухнули. Именно столб спас зрителей, стоявших вдоль дороги от страшного происшествия. За рулем спорткара находился участник новороссийской команды Николай Бойко», — сообщает пресс-служба Краснодарской Краевой Федерации Автоспорта.

После ДТП гонщик спешно вышел из машины, поскольку из-под капота пошел дым. Сам Николай не пострадал.

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