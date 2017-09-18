Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Разбился самолет Минобороны РФ
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Пугачева блеснула на банкете в дерзком мини - СМИ
Липницкая рассказала о своем диагнозе - СМИ
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
СМИ: Пушков объяснил, что означает «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
16:37 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде за невыплату зарплат будут судить директора фирмы

В Калининграде начинается суд над бывшим директором фирмы, который задерживал зарплату своим сотрудникам. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело было возбуждено против 37-летнего предпринимателя-фермера, который более трех месяцев — с апреля по октябрь 2014 года — умышленно не платил зарплату. Пострадавшими признаны 9 человек. Общая сумма задолженности составила свыше 479 тысяч рублей.

«При этом следствием доказано, что на счетах предприятия имелись денежные средства, в сумме свыше 9,6 млн рублей, достаточные для погашения задолженности по заработной плате перед работниками, но деньги экс-руководитель расходовал на текущую финансово-хозяйственную деятельность общества», — говорят в СКР.

Восемь из девятиработников свои деньги уже получили. А уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Важные изменения в начислении пенсии. Эксперт
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018-2020 годах
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе признали невиновными
Голос редкой красоты: коллеги вспоминают Зураба Соткилаву
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
СМИ сообщили о завершении карьеры группы Rammstein
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь