В Калининграде за невыплату зарплат будут судить директора фирмы

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело было возбуждено против 37-летнего предпринимателя-фермера, который более трех месяцев — с апреля по октябрь 2014 года — умышленно не платил зарплату. Пострадавшими признаны 9 человек. Общая сумма задолженности составила свыше 479 тысяч рублей.

«При этом следствием доказано, что на счетах предприятия имелись денежные средства, в сумме свыше 9,6 млн рублей, достаточные для погашения задолженности по заработной плате перед работниками, но деньги экс-руководитель расходовал на текущую финансово-хозяйственную деятельность общества», — говорят в СКР.