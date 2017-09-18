В Калининграде за невыплату зарплат будут судить директора фирмы
В Калининграде начинается суд над бывшим директором фирмы, который задерживал зарплату своим сотрудникам. Подробности сообщили в
В Калининграде начинается суд над бывшим директором фирмы, который задерживал зарплату своим сотрудникам. Подробности сообщили в
Уголовное дело было возбуждено против 37-летнего
«При этом следствием доказано, что на счетах предприятия имелись денежные средства, в сумме свыше 9,6 млн рублей, достаточные для погашения задолженности по заработной плате перед работниками, но деньги
Восемь из девятиработников свои деньги уже получили. А уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.