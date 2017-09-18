Заяц спровоцировал ДТП в Мостовском районе
ДТП случилось возле деревни Заполье Мостовского района: вечером 17 сентября перевернулась машина со студентами. Молодые люди ехали на учебу в Гродно.
ДТП случилось возле деревни Заполье Мостовского района: вечером 17 сентября перевернулась машина со студентами. Молодые люди ехали на учебу в Гродно.
18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе
ДТП случилось возле деревни Заполье Мостовского района: вечером 17 сентября перевернулась машина со студентами. Молодые люди ехали на учебу в Гродно.
На дорогу перед самой машиной неожиданно выскочил заяц. Водитель резко затормозил, но не смог избежать наезда. Машину после этого выбросило в кювет, где она несколько раз перевернулась. Одна из пассажирок получила травмы головы и предплечья: девушка госпитализирована.