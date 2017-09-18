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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Заяц спровоцировал ДТП в Мостовском районе

ДТП случилось возле деревни Заполье Мостовского района: вечером 17 сентября перевернулась машина со студентами. Молодые люди ехали на учебу в Гродно.

Источник: БЕЛТА

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе из-за выбежавшего на дорогу зайца перевернулась машина со студентами, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП случилось возле деревни Заполье Мостовского района: вечером 17 сентября перевернулась машина со студентами. Молодые люди ехали на учебу в Гродно.

На дорогу перед самой машиной неожиданно выскочил заяц. Водитель резко затормозил, но не смог избежать наезда. Машину после этого выбросило в кювет, где она несколько раз перевернулась. Одна из пассажирок получила травмы головы и предплечья: девушка госпитализирована.

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