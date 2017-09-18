На Кубани в районной больнице умер молодой человек, которому не оказали необходимую медпомощь
Вместо того, чтобы спасать пациента, его «перебрасывали» из одной больницы в другую.
Вместо того, чтобы спасать пациента, его «перебрасывали» из одной больницы в другую.
В Краснодарском крае трагически погиб 28-летний молодой человек, сын известных кубанских журналистов.
12 сентября родители на своей машине привезли сына в Ильскую больницу, по месту проживания, в критическом состоянии, с признаками сильного отравления. Однако там, осмотрев пациента, врачи сказали, что его нужно отвезти в Северскую ЦРБ, так как в поселковой больнице нет необходимых специалистов.
В Северской ЦРБ, где больной пробыл несколько часов, сказали, что помочь ему не могут, и советовали вернуться в свой поселок.
Отчаявшиеся родители снова привезли сына в больницу поселка Ильского. Пациента, который сильно задыхался, поместили в палату, поставили капельницу. Врачи обещали вызвать реанимобиль, чтобы отвезти его в реанимацию Афипской больницы. Однако прибыла обычная скорая без спецоборудования. Вскоре пациент скончался.
Его родители обратились в правоохранительные органы и Росздравнадзор, а также попросили помочь в расследовании этой истории члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ от Краснодарского края Наталью Костенко.
Ранее «Югополис» уже сообщал о скандальном эпизоде, связанном с деятельностью Северской ЦРБ. Как сообщило популярное в районе независимое СМИ «Народная газета», компенсировать материальный ущерб, связанный с претензиями страховых медицинских компаний к работе Северской ЦРБ, руководство медучреждения решило, удерживая недополученные суммы из зарплаты медиков.